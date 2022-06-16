摩根資管：聯儲局遏制通脹唯一方法是破壞需求　卻增經濟衰退風險

美國聯儲局宣布加息75點子，摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig認為，市場似乎對於聯儲局未有太過「鷹派」而喘定回升，更重要的是，聯儲局還未為7月會議再次加息 75 個基點。但Kerry Craig提醒，2023年經濟衰退的風險不容忽視，尤其是聯儲局重申將通脹率降至2%的目標，意味聯儲局儲可能願意犧牲經濟來實現這一目標。

摩根資產管理稱，聯儲局對2023年的經濟預期增長率下調至 1.7%，核心 PCE 通脹率下調至 2.7%，但同期失業率上升至 4.1%，與所謂的「經濟軟著陸」產生衝突。Kerry Craig稱，該行的觀點是，聯儲局真正遏制通脹的唯一方法是破壞需求，但會增加經濟衰退和失業率上升的風險。

在資產配置建議方面，摩根資管建議投資者在債券市場重新定價，以及經濟活動可能大幅放緩的情況下，投資者應積極考慮其存續期敞口，以及添加更高質量的中長期政府債券以對沖下行風險。

在新興市場方面，該行認為中國和亞洲地區的機會越來越多，儘管中國經濟緩慢地重新開放，以及財政和貨幣政策在股票估值很低的情況提供支持，這對長期投資者來說是個好兆頭．一旦風險偏好恢復，仍有上行空間。

不過，Kerry Craig提到，與世界其他地區一樣，新興亞洲市場也無法擺脫通脹壓力，尤其是食品價格上漲的壓力，該行預計亞洲央行將進一步收緊政策作為回應。隨著美元升值、金融環境收緊以及量化緊縮導致流動性消失，對新興市場債券市場和貨幣構成不利因素，意味投資者在尋求收入時應謹慎選擇新興市場債券市場。