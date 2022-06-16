美國加息｜金管局余偉文︰置業須諗清還款能力　意識利率變化中

美國聯儲局大幅加息0.75厘，為28年來最大加幅。但金管局總裁余偉文認為，加幅與市場預計一致，由於港美息差加闊，在套息活動下，資金流出港元體系，港元維持弱勢屬合理現象，他不擔心本港出現大規模資金外流的情況。

他又指，美國除了加息外，也開始縮表，往後市場乃有不明朗因素及波動。余偉文預計，港美息差將繼續拉闊，至於港元息口表現，則取決對港紙供求，而商業利率按銀行因應資金成本結構等因素做決定，當然也會考慮港元折息水平，事實上商業利率已有變動，如銀行存款利率已上升。

問及加息對樓市的影響，余偉文指，除了息口水平外，樓市仍受不同因素影響，包括土地供求、經濟環境、外圍因素、勞工市場等，市民如果做按揭及其他貸款時，須小心「諗清」還款能力，要意識到利率變化之中，好好管理利率風險。

至於會否出現負資產，余表示，視乎樓市走向，年初到現在樓市表現平穩，如果樓價下跌，高成數按揭樓宇可能出現「計算上」的負資產，但他重申，在金管局要求下，銀行對於借貸人的成數緩衝及還款能力要求高，包括做壓力測試，故不見到對貸款質素有太大影響。