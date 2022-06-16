金管局余偉文︰不擔心資金大量外流　置業人士須管理好利率風險

美國聯儲局大幅加息0.75厘，為28年來最大加幅。金管局總裁余偉文今﹙16日﹚早表示，美國加息0.75厘，符合市場預期。受到加息影響，港美息差拉闊，令市場進行套息，資金流出港元，港元維持弱勢屬於聯匯制度正常操作，並為預期之內，他不會擔心有大量資金外流。余偉文並提醒，置業需要做按揭人士，要留意息率轉變，好好管理風險。

余偉文表示，美國加息伴隨縮表操作，市場未來一段時間仍會存在不明朗因素，並會有所波動，投資者需要小心。本港樓市走向除了受按揭利息影響，也會受其他因素如土地供應、外圍經濟及勞工市場等影響，但若果按揭年數長達10至30年，就需要小心還款能力所及，若果息率上升會影響借貸決定。

至於會否出現負資產，他表示，這視乎樓市走向，年初至今樓市表現平穩，如果樓價下跌，高成數按揭樓宇可能出現帳面上的負資產，但銀行方面對於按揭貸款申請會有相關要求，包括成數及還款能力，並需要對申請者進行壓力測試，在利率上升的情況下是否仍有能力供樓。加息會增加供樓人士負擔，但相信通過銀行壓力測試的都是有能力人士，而銀行資產素質相信也不會有太大改變。

他又表示，美國加息持續，預計金管局入市維持港元兑美元匯率操作將會繼續，但相關頻率則視乎市場對港元沽求等。

至於本港息率變動則視乎市場資金需求等因素，例如早前企業派息提升了對港元的需求，近期環球市場表現偏弱，對港元需求也會下跌。銀行商業性的息率會視乎港元拆息、其本身的成本結構，以及其他考慮等來決定。近期觀察到有銀行提升其定存息率。