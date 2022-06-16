渣打料7月大機會再加息四分三厘　前置式加息「未來幾個月最急」

聯儲局宣布加息75點子，合乎市場預期。渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志認為，聯儲局的決定不是大驚喜，同時反映聯儲局的首要任務是壓低通脹，未來一定會因應消費物價指數（CPI）來部署加息的幅度及速度。他預期，下一次7月舉行的議息會議中，加息幅度不會低於50點子，他更傾向相信會再度加息75點子。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆則指，由於壓低通脹是聯儲局重中之中的目標，相信短期會繼續急促加息。從點陣圖留意到，普遍儲局官員均上調未來幾年的利率水平，當中預計今年尾的利率水平升至3.4%至3.5%，而明年底為3.8%，遠高於早前預期的3%以上。劉健恆稱，聯儲局選擇前置式加息，相信加息速度最急勁的時候將於未來幾個月發生。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，本港銀行暫時沒有上調最優惠利率（P）的壓力。（資料圖片）

短期未見加P壓力

香港方面，本地銀行暫未跟隨美國加息而上調最優惠利率（P）。劉健恆認為，加P與否乎個別銀行的資金成本及流動性，並視乎當下本港銀行體系總結餘是否充裕。他指出，由於本港銀行體系總結餘仍然高達2,800億元，而一個月港元拆息維持約0.5%左右，相信銀行短期加P壓力未見。

不過，劉健恆提醒，傳統上當一個月港元拆息與最優惠利率差距收窄至300點子時，即Hibor升至約2%，屆時有可能令銀行上調最優惠利率，時間上可能在下月聯儲局議息後出現。

渣打預計，本港今年全年經濟增長僅0.2%。(歐嘉樂攝)

料本港全年經濟增長僅0.2%

曾繼志補充指，當本港銀行體系結餘跌至1,000億元時，將進一步推升短期的港元拆息，屆時套息交易（Carry Trade）的活動會減少。對於拆息的預期，曾繼志相信，一年期港元拆息將會與美息比較接近，而短期拆息則視乎銀行體系結餘如何收縮，以及港匯在弱方兌換保證7.85維持多久。

對於本港經濟方面，劉健恆預計今年香港第二季經濟會較首季有改善，但預期未必能夠回復正增長，相信或下半年待中國經濟回暖，加上防疫放寬措施到位，將呈現「先低後高」的走勢，預計全年本港經濟增長為0.2%。