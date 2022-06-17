百佳投資2億元加速數碼轉型　逾260間門店成電商戰最強後盾

陪伴港人50周年的百佳，即使在疫情之下，仍於全球搜羅適合港人口味的產品，更斥資逾2億港元推動數碼轉型，百佳董事總經理任良安表示，百佳致力拓展「O+O」線下線上業務，務求成為港人心中的 「No.1 Chill級」市場。



百佳始於1972年，在南灣開設第一間門店，董事總經理任良安表示，時至今日，百佳已成立了50年，擁有逾260間門店。但經營模式與50年前大不同，「今時今日做超市，唔再係將啲貨擺出來就算」。

任良安解釋道，疫情下港人無法外出旅遊，所以百佳從世界各地引入超過2,000種獨家產品，包括各式各樣的咖啡、日韓食品、獨家聯乘產品等，「引進一項新產品需時9個月至一年，管理層要親身前往不同的國家，遊說對方將產品交於百佳出售，就係為了呈現更多啱港人口味的產品」。

任良安表示，百佳不斷引入各式各樣的貨品，包括咖啡、日韓食品、獨家聯乘產品等。（陳葦慈）

投資逾2億元 加速數碼轉型

除了引入新產品，任良安指，百佳為了配合現時港人的網購習慣，更投資逾2億元加速數碼轉型，以線上線下雙線發展，除了設立全新的百佳電商物流中心和優化電商業務，該中心預計可處理多3倍的貨量，佔地30萬呎，並分為兩期，今年第四季將正式使用第一期，第二期則於明年首季使用。「當百佳收到顧客訂單，就聯絡產品供應商12小時內將產品送至中心，中心再將產品送至顧客手中，另外亦增設戶戶送的配送門店至250間。」

任良安續稱，目前每年電商生意均有雙位數增長，預計三年後，百佳的電商業務將較現時增長50%至60%，「與其他電商最大的分別是，百佳擁有龐大的線下門店網絡，以及忠實的客源，百佳有約260間門店，今年亦增設10間門店，當中包括2間概念店」。

百佳不僅大力拓展電商業務，更順應潮流，向可持續發展邁進一大步，任良安指，百佳與惜食堂合作推出本港超市首個智能食物捐贈項目「智賞捐」，於 6 月中旬起於 50 間指定分店擺放智能食物捐贈機，同時全線店舖於今年年尾將停止出售塑膠叉、塑膠碟等膠餐具產品。