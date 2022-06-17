日央行堅持放水　日元貶值一觸即發？　羅家聰：兩因素料守關鍵位

日元匯率今日單日轉向，走勢先升後再跌，再度向1998年來低位進發，今年至今計，日元貶值幅度超過14%。今早日本央行議息，在面對環球主要央行啟動加息收水、瑞士亦新加入「加息陣營」；日本物價回升及日元貶值三大因素下，行長黑田東彥堅持量寬，令日本成為七大工業國中，唯一一個未有「收水」部署的國家。

環球加息潮，日本央行今早重申不跟隨，令日元驟變貶值逾1%。（資料圖片）

環球加息潮 日本央行重申不跟隨

有香港「末日博士」之稱的經濟學家羅家聰指出，日本央行未有跟隨其他央行開始收水，可謂是默許日圓貶值，並企圖透過貶值刺激經濟復甦。

本周日元匯率走勢波動，首先於周一，日元兌美元跌穿135關鍵水平，最低更見135.58，是自1998年10月以來新低點。不過，本港時間周四美國宣布加息75點子，是1994年以來最大幅度的加息；其後瑞士央行亦意外地啟動2007年以來首次加息，日圓卻未有進一步受壓，輾轉回升至重上131水平，稍見回穩。直至今早，日本央行堅持放水，維持寬鬆政策不變，令日圓重陷跌勢。

日元驟貶值逾1%

日本央行甫宣布維持量寬政策不變，日圓隨即貶值逾1%，美元兌日圓短線抽高見134.2；每百日圓兌港元則見5.85。

日股持續捱沽，日經225指數下跌1.8%，自5月13日以來首次跌破26000點大關，本周累計下跌近7%，為2020年4月以來的最大跌幅。

在匯率及經濟增長兩者之間，黑田東彥的重點放在後者。為了維持經濟增長，央行寧願放水支撐，即使近期匯率一路大幅下挫，亦不會改變現行機制。（資料圖片）

日圓匯率已經貶值至超過二十年低位，對於今日日本央行議息，市場視為日本央行官員，對日圓匯率最直接的表態，關注官員是否接受目前日圓的跌浪。

黑田東彥：控制債息利經濟復甦

日本央行行長黑田東彥在議息記者會上的發言，進一步強化了央行會繼續放水的觀點，未有受到近期日本國債遭拋售而動搖。他表示，近期日本國債遭遇強勁拋售壓力，不過仍然需要現行的債息曲線控制機制（yield curve control），支持經濟復甦。對於現時經濟展望，黑田東彥表明未來不確定性很高，如果需要，會毫不猶豫地擴大量寬。

簡單而言，在匯率及經濟增長兩者之間，黑田東彥的重點放在後者。為了維持經濟增長，央行寧願放水支撐，即使近期匯率一路大幅下挫，亦不會改變現行機制。

羅家聰認為，在現時的宏觀環境下，日本央行仍有機會反口，未來逐步改為啟動減少買債；他預期最快今年底，日本央行有需要開始縮減放水規模。（VCG）

羅家聰：最快年底日央行要轉軚

黑田東彥重申堅持量寬，問及日圓貶值是否一觸即發，羅家聰認為，從利率角度看，日本仍維持負利率，未來和美國的息差將繼續擴大，將加大日元貶值壓力。從技術走勢角度，現時日圓兌美元逼近135水平，是一個十分關鍵位置，一旦失守下一站有機會跌至147.5，亦即是97亞洲金融風暴後低位。

不過，基於兩大因素，羅家聰認為，短期內日圓維持在135關鍵位置角力的機會，仍然較高。第一，是美國的加息幅度，未必能夠達到現時市場估計般急速，變相令美息的升幅放慢；二來是在現時的宏觀環境下，日本央行仍有機會反口，未來逐步改為啟動減少買債；他預期最快今年底，日本央行有需要開始縮減放水規模。

對於想買日圓去旅行的市民，他笑指無必要心急，「明知日圓跌緊，何必急著買」。相信未來日圓貶值機會高，縱使間中會有回升，但幅度料有限，因此，更應留待到日本當地旅行時，直接使用信用卡消費。