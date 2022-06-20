華置請暑期工　13歲或以上即可申請　時薪高達500元

華人置業（127）將於7月至 8月推出暑期工計劃，提供超過100個短期及兼職職位，有來自集團 、 忠信物業管理 、 天發證券 、 劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司。

工種包括會計、市場推廣、 物業銷售、 物業管理、 公司秘書、 行政、資訊科技、法律 、 人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇 。除了傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」 、 「 情緒管理專才 」、「校對精英 」、「 P圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、 「商場活動模特兒」、 「數錢大師」、 「 小小直播主」及「短片剪接師 」等 。

以上職位的工作時期為今年7月至8月，每日的工作時間不多於八個小時，每周享有至少一日假期 。 全部職位均無須工作經驗， 適合不同背景、年齡及學歷的學生 。

有意申請集團暑期工的學生須於7月3日前透過網上登記表格提交個人履歷及自薦計劃書，內容最突出的申請者將獲邀接受集團行政總裁陳凱韻親自面試 。

13歲或以上即可申請

集團指，接受13歲或以上的學生申請職位，惟未滿 15歲的申請者須於入職前提交「暑期工作家長同意書」， 未完成中三教育的學生，獲取錄時並須提交由學校校長簽發的「在學證明書」 及個別職位因應香港法律規例需滿足法定年齡要求、完成中三教育及其他額外要求 。所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達500元以及可享受員工購物折扣優惠 。

集團又指，如果在職期間表現出色， 日後有相關空缺時暑期工在畢業後可獲優先聘用 加入集團成為曾任職部門的全職員工，無須重新面試及豁免試用期 。此外，對於家庭經濟狀況較差的暑期工，只要通過基本審查， 將獲集團優先考慮聘用並且享有膳食及交通津貼。

有意申請集團暑期工的學生須於7月3日前透過網上登記表格提交個人履歷及自薦計劃書 ，自薦計劃書可以文字 、 圖像或影片等方式表達，內容最突出的申請者將獲邀接受集團行政總裁陳凱韻親自面試 。