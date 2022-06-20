Bitcoin跌穿萬八後反彈　見底訊號出現？　譚朗蔚：兩原因不看好

近日加密貨幣市場走勢疲弱，跑輸股債。根據幣安平台顯示，比特幣（Bitcoin）價格近日已失守2萬美元大關，周日更直插至17,588美元，創2020年12月以來最低。

隨著早前Terra區塊鏈崩潰後，加密貨幣市場開始浮現各種問題，其中包括Celsius宣布凍結所有加密交易。

借貸平台出事 隨時有入無出

Celsius是一家加密貨幣借貸平台，一直以較高的活期存款利率，吸引投資者存放其虛幣資產。同時，Celsius會將用戶資產用於平台用戶的抵押借貸，並借出至第三方平台賺取收益，而部分收益則用作派高息。

最近，因應加密市場價格走勢崩潰，Celsius暫停所有提款，使市場進一步失去信心。及後，另一平台Babel Finance亦暫停用戶提款及贖回資產，並承認公司面臨異常的流動性壓力。

新債王岡拉克認為，比特幣價跌勢仍未結束。（路透社）

華爾街巨鱷唱淡

上月底，華爾街著名投資機構古根漢投資（Guggenheim Investments）的首席投資長Scott Minerd便預測，比特幣可能會進一步下跌，恐挫至 8,000美元水平。

有新債王之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人岡拉克亦相信，比特幣價跌勢仍未結束，即使跌至1萬美元，他亦不會感驚訝。

不過，最新比特幣價格走勢回穩，最新已經重上兩萬美元關口，24小時內升幅達一成，短暫脫離「危險期」。至於另一龍頭虛幣以太幣（ETH）則重上1100美元關，24小時內升幅逾15%。

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，加密貨幣日內反彈一成僅是正常波幅，並非見底訊號。（資料圖片）

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，即使今日加密貨幣普遍從低位反彈約一成，但認為不等於見底。「之前兩萬七都彈到上三萬一，只係正常波幅」。

兩原因逼使幣市爆煲

他相信，加密貨幣的趨勢仍然向下，原因有二。其一，早前Terra鏈及Celsius等事件積壓，引發加密貨幣的隱夏，投資者可能連止蝕的權利已喪失，會用盡不同途徑取回本金，對幣市造成沽壓。

其二，在各國主要央行進行收水操作，流動性收縮之下，一些如加密貨幣等投機性較重的產品首當其衝。

譚朗蔚強調，即使以太幣應用層面相對廣泛，但在加密貨幣整體趨勢向下時，不同幣種亦因而捱沽，不認為與其他加密貨幣有太大的表現差距。他甚至認為，新債王岡拉克對於比特幣跌至1萬美元的預測不足為奇，始終聯儲局的收水行動仍然漫長，不認為短期內有望見底。