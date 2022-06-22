調查｜外遊預算多於萬元者增43%　超過6成受訪者冀旅遊日數逾7天

還記得上次外遊是何時？相信不少市民距離上次外遊已有2年以上。眼見疫情漸消退兼且日﹑韓等港人熱門外遊地正逐步通關，閣下是非常有外遊的衝動？據Klook 於5月份至6月上旬在香港進行問卷調查，發現港人對外遊的意欲持續升溫，近7成受訪者比疫情前更渴望旅遊，約8成人表示未來一年內會出發外遊，旅遊開支更有增無減，料疫後將迎來「報復式旅遊」。

是次調查合共訪問了2,300名港人。調查發現在1至10的評分中，逾8成人表示渴望旅遊度為8分或以上。當中更有過半數人（53%）給予了10分滿分。另外近8成人（77%）表示未來一年內會出發外遊，當中更有近4成人（39%）將於未來6個月內出發，可見港人對海外旅遊亦逐漸恢復信心。調查亦顯示近7成受訪者（69%）比疫情前更渴望旅遊。隨著海外地區陸續開關，港人對旅遊產品需求見顯著上升。

港人於日後的外遊預算普遍比疫情前增加，料出現「報復式旅遊」。調查顯示，有94%人表示不會減少旅行消費，而預計未來外遊人均消費為10,000元或以上的人數更比疫情前激增超過4成（43%）。

更偏好奢華外遊體驗

根據Klook最新的旅遊趨勢調查結果亦反映疫情後亞太區旅客較偏好奢華的外遊體驗。調查顯示約60%的亞太區旅客傾向豪華度假而非背包遊。另外更有70%旅客表示偏好休閒輕鬆的「慢活旅行」，而非預算有限的探險體驗。

調查亦發現，港人疫情後傾向較長日數的旅遊體驗，尤其是較年輕一族。逾6成人（63%）表示疫情後會希望進行7日以上的旅行，當中24%表示理想旅行日數為11天或以上，比起疫情前（14%）大幅上升，相信與回港隔離措施的考量有關。另外調查亦顯示選擇於半年或以上開始計劃外遊的人士比起疫情前有近8成（79%）增長。