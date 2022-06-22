習近平﹕推動大型支付及金融科技平台企業回歸本源　防範系統風險

中共總書記習近平今日（22日）下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十六次會議。習近平在主持會議時強調，資料基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家資料安全，保護個人資訊和商業秘密，促進資料高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進資料產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建資料基礎制度體系。

他指出要加強黨中央對行政區劃工作的集中統一領導，做好統籌規劃，避免盲目無序。要遵循科技創新規律和人才成長規律，以激發科技人才創新活力為目標，按照創新活動類型，構建以創新價值、能力、貢獻為導向的科技人才評價體系，引導人盡其才、才盡其用、用有所成。

他表示要推動大型支付和金融科技平台企業回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板，保障支付和金融基礎設施安全，防範化解系統性金融風險隱患，支援平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面發揮更大作用。

會議亦強調，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，以服務實體經濟為本，堅持金融業務持牌經營，健全支付領域規則制度和風險防控體系，強化事前事中事後全鏈條全領域監管。

同時要強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管強化互聯網存貸款、保險、證券、基金等業務監管。要保護金融消費者合法權益，強化平台企業反壟斷、反不正當競爭監管，加強平台企業沉澱資料監管，規制大數據殺熟和演算法歧視。要壓實各有關部門監管責任，健全中央和地方協同監管格局，強化功能監管、穿透式監管、持續監管，加強監管協作和聯合執法，保持線上線下監管一致性，依法堅決查處非法金融活動。