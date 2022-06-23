富途與城巴新巴推「牛牛巴士」　全年逢周五免費任搭　月月唔同線

富途宣布，將聯乘城巴新巴推出「一年港人免費乘坐巴士計劃」，由明日（24日）起，每逢星期五將免費接載港人上下班。期間路線將遊走香港島、九龍及新界，月月不同。

其中，巴士車身會換上特別主題設計「牛牛巴士」，公眾只要登上特別設計的指定牛牛巴士，即可免費乘搭。

富途聯乘城巴新巴推出「一年港人免費乘坐巴士計劃」，由明日（24日）起，每逢星期五將免費乘搭。

牛牛巴士明日「通車」 每月不同路線

牛牛巴士將於明日起至2023年6月期間，每日遊走香港，預計日均達10班次或以上。6月份，牛牛巴士率先行走城巴788號線，由港澳碼頭往返小西灣，首班由港澳碼頭開出，出發時間為明日早上7時05分。

7月份則由城巴來往灣仔及荃灣的過海路線930號線接捧，其後的路線會陸續在富途的官方Facebook上更新。

隨著牛牛巴士開通，富途會在官方Facebook 及IG平台推出一連串的互動小遊戲，送出限量精品，包括特別版富途八達通及1:76牛牛巴士模型，分別價值150元及580元。

富途證券創辦人李華表示，今次特意推出一年免費牛牛巴士計劃，希望除投資以外，在生活層面亦能照顧市民需要、日日為港人打氣。城巴新巴發言人亦表示，十分期待能與富途聯乘是次社區合作活動，未來希望繼續與富途一同透過科技驅動創新，推動香港的零排放轉型，及鼓勵更多市民轉搭公共交通工具。