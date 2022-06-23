賀一誠﹕澳門政府今午與博企續約至12月底　不會一刀切關閉賭場

澳門特首賀一誠指出，政府在今午4時30分與博彩牌照承批公司，簽署將賭牌從6月26日到期延至今年12月31日。政府亦進行程序準備新的公開競投，新的賭牌會在今年內生效。

他又指出面對疫情嚴重，不會「一刀切」關閉賭場，主要是涉及眾多員工，一定要保住本地僱員生計，惟當局會評估，若必須暫停便一定會停。

銀娛已與政府訂立續牌至年底合同

其後銀娛（0027）發公告，指出已與政府訂立批給修訂合同，賭牌延至今年底，並於批給修訂合同簽署日起3個月內，向政府支付4,700萬元澳門元作為延長批給合同的溢價金。公司亦須向政府提交不少於16.3億澳門元作銀行擔保，以保證在已延期的博彩批給合同屆滿後履行潛在勞動責任。

另一方面，投資評級機構穆迪投資者服務發表報告，指出澳門立法會通過《博彩法》修法，確定經營年期﹑目標及加強監管，對博彩營運商帶來可控的信貸影響。但是隨著上周末澳門爆發疫情，致收緊旅遊限制月，則令博彩收入放緩及復蘇變得不平均，對所有營運商信貸情況帶來負面影響。

穆迪投資服務指出，由於澳門自6月19日再次推出全城檢測，並宣布立即防控，及提升進出澳門的旅遊限制，認為這會對原來有輕微增長的賭收造成窒礙，賭收較2019年大跌81%。該投資服務機構又預期，今年中場博彩收入最多回復至2019年疫情爆發前的40%，明年有機會回升至疫情前的80%水平，至2024年才全年復蘇。由於澳門監管當局嚴打貴賓廳中介人，預料貴賓博彩收入不會有顯著復蘇。

從已受評級的博企的負面展望情況而言，穆迪投資服務指出已反映需求復蘇層面有不明朗。最近澳門立法會通過《博彩法》修法，該機構指出不預期對業界競爭及監管機制，會有顯著改變，並繼續容許最多6家賭牌營運10年，並可最多延長3年，預料現有6大牌主有望於年底取得賭牌。若現有賭牌未能全部批出，或對澳門政府財政帶來顯著風險。