首間培育獨角獸GOGOX上市　數碼港︰反映港創科工作漸見成果

數碼港祝賀數碼港培育計劃的畢業生公司GOGOX HOLDINGS LIMITED快狗打車控股有限公司（２２４６）成功於香港交易所（港交所）主板掛牌上市，反映香港創科工作漸見成果，並期望更多本地初創企業成為行業領導者。

數碼港行政總裁任景信表示，首間數碼港培育的獨角獸企業成功上市，對此感到非常高興及鼓舞，這證明了本地年青創業家及初創的實力，並能鼓勵香港創科人才，為創科發展提供動力。數碼港見證GOGOX萌芽、由初創銳變成獨角獸，到今天正式上市，為創辦人及團隊的努力、卓越表現及拼勁深感驕傲，同時亦為培育本地創科人才的工作打了一支強心針。數碼港會繼續緊守公眾使命，培育更多創科人才，驅動青年創業就業發展，只要敢於夢想及嘗試，定可創造無限可能。

數碼港為加速初創發展及強化對初創企業的支持，於2016年成立「數碼港投資創業基金」，注資具潛力的初創企業，提供種子項目投資以至A輪或後期的融資，並促進投資配對。基金至今累計已批出約1.6億港元投資予20間初創企業，並帶動額外逾14.2億港元共同投資，合共為初創企業帶來近16億港元的投資金額，平均引資比率達1:8。