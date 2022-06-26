陳茂波：土地房屋問題是本港痛點　未來五年將提速破解

財政司司長陳茂波今日（26日）發表網誌表示，很高興能加入新一屆政府的管治團隊，他指過去五年擔任財政司司長期間，全力推動經濟多元發展，尤其著力在金融和創新科技方面；並穩守國家安全和金融安全底線，促進發展與安全的統籌兼顧。

他續指，未來幾年，處於正在深刻變化的國際政治經濟大局中，香港將繼續面對複雜、嚴峻且多變的外在環境。市民最關切的各種民生問題，必須有更大的作為，並交出實際成績。

陳茂波指，一些行業有利拉動經濟增長，另一些則提供較多的就業職位。未來要更全面推動產業多元、多向發展，也需要推展各行業持續升級，務求經濟發展能達至「質」、「量」並重。這將有助緩減經濟周期的波動性，並為經濟增長加添推動力，也可提供更多優質就業和創業機會，以及更廣闊的向上流動及改善收入的空間。此外，還要與時並進，把握好經濟發展動力演變的大趨勢，為經濟增長持續加添動力。

陳茂波又指，市民最關切的各種民生問題，必須有更大的作為，交出實際成績。其中，土地房屋問題是困擾香港社會已久的痛點。未來五年，定必以革新的精神、堅毅的決心、無比的鬥志，竭盡全力和社會各界一起提速破解這個問題。