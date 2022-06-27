恒指逼近區間頂　沈大師料下半年衝上兩萬五　「七翻身」可成真？

恒生指數今日裂口高開近300點後，升幅持續擴大，半日已升逾600點，成交並突破千億元，進一步拋離100天線（約21703點），下一步或挑戰4月4日高位22523點。收市報22229點，升510點或2.35%，成交額2,000億元。

港股從今年低位累升約4000點，似乎經已見底。花旗預計，下半年中資企業盈利有望改善，隨著港股估值預期修復，年底可上望24300點。至於滙豐環球私人銀行則預期，今年底給予恒指目標25410點，相信在美國加息之下，有利港股之中的本地股份。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，恒指若回吐至21000點水平可入市。

沈大師：港股逐步收復失地 中移動可追落後

對於今日恒指大升逾600點，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股負面因素盡出，早前已跌至低慘，隨著內地出台政策支持平台經濟及刺激內需，港股可以逐步收復失地。

沈大師預計，港股短期在22500點至23000點上落，倘若外圍股市向好，恒指有望重上25000點，但現階段並非入市時機，「現時買入，值博率低，投資者可待港股升至22500點之後，若屆時港股回吐，便在21000點買入；相反港股大升，亦可買入」。另外，他較為看好中移動（0941），認為該股可追落後。

盧駿匡：大漲小回格局 下半年上望兩萬五

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡亦偏向看好後市，但預期短期內至7月份或迎來一個輕微調整。

盧駿匡認為，港股已升至3月以來的區間頂部，今午升幅收窄見明顯阻力，相信短期內或有輕微調整。由於今日出現一個上升裂口，並在高位出現大成交，盧指出這個並非「突破性裂口」，而傾向是「消耗性裂口」，預計短期內有需要向下回補。而調整幅度可留意黃金比率的50%，但初步預計要調整至100天線或「補裂口」。

今日港股高開近300點，技術上出現上升裂口。（Bloomberg）

汽車板塊看俏

不過，港股大漲小回格局已定，盧相信未來大跌的機會不多，今年3月的低位極有可能是熊市的終極底部。從技術走勢而言，當5月及6月份的月線均出現陽燭，並在6月份的收盤價高於5月份的高位，相信下半年的走勢相當樂觀。盧預計，下半年港股可回升至兩萬三，甚至兩萬五水平。

選股方面，從基本因素看，盧駿匡認為中國經濟增長要在下半年發力，相信會有利內需股表現，啤酒、體育用品、汽車等皆可受惠。當中，他尤其看好汽車股，有著國策穩定支持，相信不論是新能源汽車如比亞迪（1211）、「蔚小理」，抑或傳統汽車製造商如吉利（0175）等，市場資金亦會「輪住炒」，整體表現可跑贏大市。