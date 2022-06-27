積金評級：首半年強積金回報虧損近1500億　僅6月份蝕231億

強積金研究機構積金評級發表報告，指全球主要股市拖累下，強積金回報6月份再次見紅，半年結估計約蝕1,500億元。

報告指，6月份強積金以月初至今 、季初至今及年初至今估算，投資虧損分別約為231億元、726億元及1488億港元。積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，在通脹及利息攀升的環境下，傳統金融資產回報將受壓。

他指，今年幾個市場跌至熊市邊緣，令成員對今年投資虧蝕感到失望，但必須帶出一重點，就是強積金制度並非原由，它也是環球經濟下的受害者。他提到，積金局聚焦預設投資策略（DIS）及積金易，在目前市況調整的環境下，或會為成員帶來長遠的保障。

積金局：提取強積金前僅屬帳面虧蝕

積金局回應指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失 。

過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠回升。截至今年4月底，強積金自制度在2000年實施，以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1. 8%年率化通脹率，反映強積金制度長遠經得起考驗

局方又指，成員須年滿65歲或在特定情況下，才可提取其強積金。換言之在提取強積金前，所謂強積金投資虧損僅屬帳面虧蝕。