證監會提多項工作　冀防止Archegos、LME鎳等事件爆發

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席亞洲證券業與金融市場協會合規亞洲會議時，發表開幕主題演說，並預告當局未來的監管行動。

她表示，疫情下金融市場急劇波動，本港資本市場的抗逆能力，取決於參與其中的機構是否具備此能力，市場逆轉時首當其衝的一般是槓桿比率較高和持倉集中的投資者。

擬發指引防Archegos事件

她強調，證監會對金融體系的抗逆能力的重視程度，更提到去年對沖基金Archegos槓桿操作後「爆倉」 一事，指。早在事件發生前，已及時為主要經紀商發出有關風險管理措施的指引。而Archegos倒閉一事促使局方重新審視場外交易市場上，用作偵測集中持倉的監察工具，亦對監管工具作出調整，以便使用交易資料儲存庫數據來識別和評估潛在集中持倉的情況，有助跟進個別公司的特定風險。

局方會持續監察獲證監會發牌的公司，並在過程中定期對它們的財務穩健性進行壓力測試。

評估場外衍生工具市場作業手法

證監會亦正在對本港場外衍生工具活動進行主題檢視，以評估目前的市場作業手法。在本地進行交易的場外衍生工具絕大部分都在倫敦入帳，但與客戶的業務關係卻是在香港建立。除非能妥善地將環球交易、持倉監察和風險管治架構加以整合，否則監督工作可能會出現漏洞。

當局的檢視工作，不僅涵蓋主要經紀商，亦會探究在風險管理、評估及上報方面的作業手法，將於適當時候為業界提供進一步指引。

就期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見

期貨市場方面，她重提2020年4月的「負油價」以及倫敦金屬交易所（LME）於今年3月，暫停及取消鎳合約交易。她認為，有關情況突顯了監管機構在市場波動及地緣政治局勢不穩的情況下所面對的挑戰。

在極端事件發生時，蒙受重大損失的大額持倉者，可能會被追繳巨額保證金。由於期貨經紀行須履行其對結算所的責任，故當面對重大違約事件時，它們本身的資金便會蒙受風險。如果期貨經紀行沒有足夠的資金以履行責任，便可能會殃及在結算所內被混合處理的其他客戶資金；為了減低這些風險，當局即將就建議的期貨經紀行風險管理指引諮詢市場意見。

近月美國證交會（SEC）表現正調查投行在處理配股等大手交易時，有職員涉嫌向相熟投資者「通水」。梁鳳儀稱並正在審視市場參與者在公布交易前向潛在投資者傳達資訊的手法，亦即俗稱的「市場探盤」（market sounding）。

證監會即將就市場探盤活動展開主題檢視，藉此探討是否有可能為本港的市場探盤活動制訂操守準則。在檢視過程中，將於今年稍後時間抽選一些公司，以邀請它們參與調查。