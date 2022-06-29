Uber乘客失物榜　香煙打入十大！　這一天香港人最健忘

Uber香港公布，2022第四年度失物認領指數，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品。有趣地，在今年最常見的十大失物中，有一位新成員加入——香煙。

最新失物認領指數更顯示，被遺留的珠寶數量激增，其中最引人注目的是結婚戒指、Audemars Piguet® 手錶和 Tiffany 心形吊墜。說到結婚戒指，一組婚前照片和結婚公仔也在最獨特的十大失物中榜上有名。Uber香港打趣道，如果你是上述物品的主人，務必通過 Uber App 與公司聯絡，或者這會拯救你的婚姻。

疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在 Uber 留下的現金減少了 60%。Uber 亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是 2022 年中最健忘的日子，香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子！十八區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

Uber香港又稱，香港人東奔西走，總會裝備十足，而他們的隨行物品令人「大開眼界」：父母和褓姆遺留的兒童玩具，例如解壓玩具和可愛的粉紅色兔子毛絨玩具、試圖逃離水星逆行的占星家遺留的一串粉紅色水晶、失物認領遊戲中輸了的贏家遺下了一個水晶獎座、卡樂B粉絲遺留的一個熱浪薯片手提布袋、「為食貓」遺留的牛油果、兩塊肉眼排、一袋芝士和酒漏斗。