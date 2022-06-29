本港銀行首季稅前溢利跌27.2%　特定分類貸款比率升至0.98%

金管局發表6月季報顯示，今年首季零售銀行整體除稅前經營溢利按年減少27.2%，主要原因是收費及佣金收入減少，以及持有作交易的投資虧損增加。呆壞賬準備金亦較上年增加，但部分跌幅被外滙及衍生工具業務收入上升所抵消。與2021年相比，零售銀行淨息差大致保持穩定，為0.98%。

首季銀行業貸款總額上升1.2%，當中在香港使用的貸款及貿易融資分別上升1.4%及9.6%，在香港境外使用的貸款則微跌0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加3.3%至4.88萬億元（佔資產總額的16.2%）。銀行業存款保持穩定，存款總額增加1.1%，其中港元存款增加2.2%。

貸款質素、流動性狀況及資本充足水平方面，銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的0.88%，上升至今年第一季末的0.98%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由0.86%上升至1.15%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.20%微升至0.26%，住宅按揭貸款拖欠比率則大致穩定，僅處於0.04%。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在今年首季為155%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在今年3月底為19.7%，也遠高於8%的國際最低要求。