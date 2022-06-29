證監會主席雷添良：人才爭奪白熱化　港府應「走出去」吸納專才

自1997年回歸起，香港一躍成爲亞洲金融中心，亦是中國對外最大的轉口港。時至今日，香港經濟發展蓬勃，成爲國際金融中心。同時，金融服務業亦成爲本港最重要的經濟支柱之一。2022年，金融服務業佔本港本地生產總值（GDP）23%，其行業更佔香港總就業人數高達7%，可見其行業的重要。

近年，不少香港居民及外地居港人士陸續選擇離開香港。證監會主席雷添良出席扶輪受獎人協會（Rotary Alumni Association）5周年活動時指出，香港出生率偏低，加上人口老化問題嚴重，當人才不斷外流，長遠而言勞動人口將不停減少。香港當前最大的挑戰是吸納及挽留人才，尤其從事高增值的金融業專才。

稱政府須豐富人才庫

值得留意的是，人才爭奪戰愈趨激烈，更多發展中國家，甚至已發展國家願意放寬海外人才入境或永久居留的條件，以吸納外地專才，助其國家蓬勃發展。面對人才爭奪白熱化，港府亦於今年提升優秀人才入境計劃的配額至4,000人，其中政府更表明希望吸納從事資產管理、ESG相關行業的專才，表示符合人才清單要求的申請人可於評審中獲較高分數。雷添良對此笑指，「講就易、做就難」，他認爲内地及大灣區皆是與香港競爭相關人才的對手，港府不宜太樂觀。

他續指，港府需更努力輸入外來人才，豐富香港的人才庫。他建議，港府應「走出去」吸納人才，主動到鄰近的亞太地區作宣傳，而非坐等海外人才申請來港。另外，由於香港的生活成本較鄰近地區高，港府亦可考慮提供稅務及生活津貼，提升外地專才來港的經濟誘因。

本港基金公司數目增至逾2000間

雷添良認爲，金融服務業是高增值行業，其發展會大幅影響政府稅收及經濟發展，因而帶動年輕人的上流機會，影響就業情況。因此，港府應投放更多資源，吸納相關人才，推動產業發展。他續指，金融服務業作爲經濟支柱，其發展最終會影響投放在其他新興行業的資源，可謂「牽一髮而動全身」。

除此之外，香港的資產管理業務發展亦愈趨成熟，其規模亦較新加坡大。2020年，從事資產管理業務的公司數目為2,016家，其管理資產總額亦高達349,310億元，較2000年大幅增長22倍。

雷添良認爲這歸功於香港設有證監會，其健全的監管制度獲國際認可，令投資者對香港充滿信心。其次，香港交易所勇於找尋投資機會的策略，以及過往出色的商業決定，亦令香港獲投資者青睞。除此之外，香港更一直享有「背靠中國、面向全球」的獨特優勢，受惠於中國對外開放的措施，成爲國際樞紐，令其業務規模進一步擴大。