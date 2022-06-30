上市公司商會黃明偉：應深化互聯互通　資本市場有三大發展方向

香港過去一直緊貼經濟大潮流發展。近年，香港與內地交易所合作愈趨頻繁，又實行互聯互通，利好股市。展望將來，香港上市公司商會總幹事黃明偉認爲，未來香港的資本市場應循三大方向發展，藉此穩固其金融中心的地位。

黃明偉表示，香港作爲中國與國際的樞紐，經歷了許多風浪，才造就了今天的香港。其中，不少內地機構於90年代在香港設立「窗口」公司集資，初步奠定了香港作為內地籌集資金和外匯國際金融中心的地位。後來，H股和大國企分別於1992及1999年上市，香港再次成為內地企業在國際資本市場融資的「中間人」，進一步提升香港作爲中國對外集資地的重要性，鞏固其地位。黃明偉認爲，香港需要把握「背靠内地、面向全球」的優勢，並於未來一直維持其國際金融中心的地位。

香港是國際金融中心。（資料圖片）

近年，香港交易所與內地交易所夥伴緊密合作，不斷完善互聯互通機制，為中外投資者提供便利。黃明偉認爲這機制令香港資本市場「生態環境」大變，並且成功吸引大量外來投資者，利好香港股價。他又指，互聯互通現時已涉及多個金融產品，發展愈趨成熟，但仍有其發展空間。他建議從「深度」出發，透過取消總額度限制、提升每日額度、擴容互聯互通的參與資格以及加強對中介的教育等，進一步優化機制，為兩地市場創造更多機遇。

資本市場未來發展方向方面，黃明偉認爲香港應吸納更多科技公司。由於中國大環境正在推動創新科技，加上初創科技公司尤其需要集資，香港可以透過吸納國内科技公司，維持助中國引入資金的角色，鞏固其作爲樞紐的地位。另外，他表示香港應推動股票類型多元化，吸納傳統產業、舊經濟以外的上市公司，豐富股票市場板塊，讓股民有更多選擇。再者，他指出雖然中概股在香港上市已爲趨勢，但香港應盡力避免過分側重中資公司，以免中資公司遇問題時集體走資拖累大市。他續指，香港作爲成熟的國際金融中心，可嘗試吸引更多其他國家投資者，邁向國際。