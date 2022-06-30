大快活全年純利大跌72%　派末期息40港仙

大快活（0052）公佈截至今年3月底全年業績，純利錄得4,264萬元，按年下降72%，每股基本盈利32.91港仙，派末期息40港仙，全年合共分派股息每股65港仙及派息比率約為197%。

期內，收入為28.819億元，按年增加8.9%；毛利率減少4.7個百分點至7.7%。年內集團開設了11間新店，其中6間位於香港，5間位於中國內地。同期，關閉6間店鋪，其中5間位於香港，1間位於中國內地。

截至今年3月底，集團共有177間店鋪，其中157間位於香港，20間位於中國內地。位於香港的大快活快餐連鎖店合共145間店鋪。另外，共有12間特色餐廳，包括ASAP佔3間，墾丁茶房佔1間，一碗肉燥佔4間和一葉小廚佔4間。期內毛利率由去年同期的12.37%，顯著下跌至7.72%。

集團指出，儘管於首三個季度的表現穩健，惟於最後一個季度爆發的第五波疫情，為香港飲食業帶來前所未有的挑戰。此外，集團獲得的政府補助，由去年的2.725億元跌至本年的5,890萬元。

展望未來，集團表示，食物成本和人力成本料將進一步上升，但租賃市場改善讓公司得以透過磋商有利的續約條件抵銷部分增長，來年將繼續尋求不同方法以提高效率和生產力。中國內地方面，將於未來數月繼續開設新店，目標在本年底前建立由30間店鋪所組成的網絡，並為集團帶來盈利。