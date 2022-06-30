零售管理協會謝邱安儀：下半年零售業有望持平　冀業主免加租

政府公布本港5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，按年跌1.7%，表現遠遜預期。而今年4月零售業總銷貨價值的修訂估計，則按年上升11.7%。就連續兩月零售業的表現落差，香港零售管理協會執委會主席謝邱安儀解釋指，上年4月份的基數較低，而5月份的基數較高，導致今年4和5月的零售業總銷貨價值實數相距不大，但5月零售業的表現卻看似慘遭滑鐵盧。

再者，政府曾於今年4月發放電子消費券，有助該月刺激消費。然而，消費券的帶動力會隨時間遞減，由是5月的消費總額相對下降不少。

展望下半年，謝邱安儀認爲部分零售商鋪會有單位數的升幅或跌幅，而零售業整體會大概維持在持平狀態。她指出，雖然政府將於本年内發放共1萬元電子消費券，有助刺激消費及零售業，但受限於疫情持續，導致通關無期；加上美國加息，令香港股市波動、經濟大環境轉差，零售業仍面對許多不確定因素，前景未見明朗，如能維持在持平狀態已算不錯。

期望新一屆政府與中央商開關

值得留意的是，近日内地落實放寬檢疫措施，其隔離要求降至「7+3」，但謝邱安儀認爲此舉對刺激香港零售業作用不大。由於大部分到港旅遊内地旅客偏好即日來回，或是3日2夜的行程，「7+3」的隔離要求仍不合旅程比例，未能刺激内地旅客到港旅遊的欲望，從而重振本地零售業。她續指，新一屆政府與中央共議開關政策，將成零售業復甦關鍵。

除此之外，謝邱安儀促請業主避免加租。她表示，現在的零售環境仍然十分波動，加上近日確診人數再度上升，疫情未見明朗，業主應繼續觀察市場情況，避免於現時加租。如若新一波疫情不幸來襲，她寄望業主願減租共度時艱。