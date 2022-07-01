回歸25周年｜PwC：預期允非創新產業第二上市　進一步吸引中概股

今日是七一回歸25周年，羅兵咸永道稱，預期在多項有利經濟增長的政策出台支持下，以及修訂包括允許非創新產業的大中華企業在港第二上市，有利進一步吸納優質中概股在港上市和增強投資者信心。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦指，回顧過去25年，香港與中國內地市場的聯繫日益緊密，香港在中國多層次資本市場發揮積極重要的作用，在香港上市的中概股數量和佔比大幅提升。中資企業和香港市場之間形成了雙贏的局面，南下的中資企業為香港資本市場增添了活力；香港資本市場也通過幫助這些中資企業融資，能夠更快速地發展。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢則指，香港一直是全球成功的首選上市募資平台之一，同時不少企業亦會來港進行雙重上市或第二上市，可見投資者對香港市場充滿信心。2021年首次上巿公司集資金額較1997年上升三倍，整體上市公司總市值於2021年底更達到42萬億港元，反映香港市場定位合適，為企業上市融資提供了一個可靠和高效的平台。

黃金錢稱，中概股回歸和新經濟企業預計將繼續成為上市活動的主要推動力。跨境理財通的推出是另一個重要的里程碑，見到該計劃未來發展的巨大潛力，希望在即將推出的跨境理財通第二階段有更大的靈活性和更多元化的金融產品推出，為投資環境創造動力，並推動資本市場服務的進一步發展。