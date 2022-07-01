七一｜習近平提4必須4希望　李民斌︰為香港發展提供明確基調

國家主席習近平今早出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮後，結束訪港行程。各大代表均回應了習主席的重要講話。

全國政協委員李民斌稱，習主席講話裡的「四個必須」和「四點希望」，為香港發展提供了明確的基調，為未來道路指明了方向。總的來說，就是要保穩定，謀發展。

習近平提出必須全面準確貫徹「一國兩制」方針，將堅持中央全面管治權和保障香港高度自治權相統一，落實「愛國者治港」，保持香港獨特優勢，李民斌稱，完全認同這些都是保障香港長期繁榮穩定的重要基礎。「事實證明『一國』原則愈堅固，『兩制』優勢愈彰顯，我們要在維護國家主權、安全和發展利益的前提下，確保『一國兩制』事業朝著正確的方向前行。正如習主席所言，『香港不能亂、也亂不起』，經歷過巨大挑戰的港人對此均有深刻體會，只有打造穩定的環境，才能進一步創造廣闊的發展空間，這對香港各行各業，以至整體經濟發展至為重要。」

李民斌又指，對於新一屆特區政府，習主席提出了四點希望。的確當前香港正處於關鍵時期，他期盼新的管治團隊著力提高治理水平，開啟良政善治，團結社會各界，聚精會神謀發展、惠民生，解決社會的深層次問題。背靠祖國，面向世界，香港從來不乏發展機遇。香港進一步融入國家發展大局，有利開拓新的發展空間，為全港市民創造更大福祉。