比特幣及以太幣冧價　美圖盈警　料半年虧損擴大至最多3.5億人幣

美圖(1357)盈警，預期於截至6月底止的上半年可能錄得淨虧損約2.749億至3.499億元(人民幣．下同)，2021年同期淨虧損約1.377億元。淨虧損預期增加的主要原因為已購買加密貨幣減值。

公司早前公告，購買合共約3,1000單位的以太幣及約940.89單位的比特幣，總對價分別約為5,050萬美元及4,950萬美元。截至6月30日，根據當時市價釐定的已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約為3,200萬美元及1,800萬美元。根據國際財務報告準則，集團預期將於中期業績內，分別確認減值虧損約1,850萬美元及約2,710萬美元。

公司認為，有關已購買加密貨幣的減值虧損不會對集團於中期業績內的現金流、營運及公司擁有人應佔經調整虧損/利潤淨額產生任何重大影響，及於已購買加密貨幣的公允價值如於財政年度結算日出現後續增加的情況下可於集團今年的年度業績內撥回(無論是全部或部分)。

公司補充，鑒於加密貨幣的採用相對於其他類別的資產（如股票、商品和債券）仍處於初步階段，加密貨幣的價格傾向容易受到波動，而近期以太幣和比特幣價格的波動屬暫時性，並對已購買加密貨幣的長遠前景仍然維持樂觀，而公司的加密貨幣持倉僅佔其總資產的一部分。