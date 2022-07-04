金管局余偉文：「互換通」推出及時　有利提升國際投資者參與度

金管局總裁余偉文表示，金管局下一個工作重點是為北向通投資者提供多元化的風險管理工具，提升香港風險管理中心的功能。互換通的推出非常及時，是兩地深化合作重要舉措，也令國際投資者更便利地管理債券投資相關的利率風險，有利於提升國際投資者在內地債券市場的參與度。

中港監管機構今日早上公佈，擬年底推互換通，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易。余偉文在出席債券通週年論壇時並表示，中港兩地也將繼續優化結算交易結算的安排，比如債務工具中央結算系統（CMU）將與內地中央證券託管機構實現自動化對接，提升債券通結算效率。金管局也會把握債券通南向通機遇，提升香港債券市場，特別是點心債市場的深度和廣度，一方面滿足內地投資者多元化配置境外債券的需求，另一方面吸引更多境內外機構在香港發行債券，並發展CMU成為亞洲主要的國際中央證券託管平臺。

余偉文指出，北向通令國際投資者能夠透過熟悉的市場管理及長期合作金融中介機構，能夠便利地投資內地債券市場，也令內地市場在保持現有制度，以及風險可控的情況下，有序引入國際投資者，並探索如多級託管等制度創新。

展望未來，北向通還有很多發展空間，目前國際投資者的持倉量佔有內地債券市場規模的2.7%，但相對人民幣在國際貨幣基金會（IMF）特別提款權（SDR）佔比提升，加上人民幣國際化，國際投資者對內地債券參與度將會有很大的增加。