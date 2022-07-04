證監會梁鳳儀：有信心「互換通」受投資者歡迎

證監會署理行政總裁梁鳳儀表示， 香港在推出風險管理產品方面有先天優勢，受益於債券通交投量巨大的契機，有信心「互換通」會受到投資者歡迎。「互換通」能夠提供有效管理利率風險的工具，讓機構投資者能更廣泛參與內地債券市場，有效減少市場價格劇烈波動時的大額拋售行為。

中港監管機構今日早上公佈，擬年底推「互換通」，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易。梁鳳儀在債券通周年論壇上表示，證監會將做好「互換通」準備工作，爭取在今年年底前落地，讓香港市場成為國際投資者對沖內地市場風險首選的風險管理中心。

梁鳳儀表示，債券通開通以來，北上投資者投資了上萬億的人民幣債券，如何管理對沖風險，包括市場風險、利率風險等，是國際投資者和仲介機構普遍關注的問題。

她相信，「互換通」能夠提供有效管理利率風險的工具，讓機構投資者能更廣泛參與內地債券市場，有效減少市場價格劇烈波動時的大額拋售行為，鼓勵其長期投資、價值投資，優化市場生態結構，對確保國家金融市場穩定、促進金融市場穩健開放，實現香港與內地金融市場進一步聯通，具有非常重要的意義。

她表示，香港在推出風險管理產品方面有先天優勢，受益於債券通交投量巨大的契機，有信心互換通會受到投資者歡迎。例如在股票方面，港交所於去年10月首次推出針對滬深股票通的離岸風險管理工具，即MSCI A50期貨合約。短短8個月之間，該合約成交量跟未平倉量相當可觀。