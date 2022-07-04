人行潘功勝：「互換通」有助鞏固香港國際金融中心地位

中國人民銀行今日公佈兩項新的金融對外開放政策，包括啟動中港的互換通，以及建立人民幣與港幣之間的常備互換安排。中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝表示，這兩項政策將進一步提升兩地金融市場聯通項目，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務的樞紐地位，體現中央對鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，支持長期繁榮穩定發展的信心和決心。

潘功勝在債券通周年論壇上表示，擴大開放是實現內地金融市場發展市場化、法治化、國際化目標的強大推動力，也是進一步提升服務實體經濟能力的關鍵之舉。香港作為國際金融中心，有很多有益的條件獨特的優勢，是內地金融市場開放的重要窗口和橋樑，也是國家對外開放戰略先行先試的重要試驗場，繼續堅定不移擴大對外開放，支持香港國際金融中心的繁榮發展，是中央既定的大政方針，也是人行重點工作任務之一。

他表示，債券通推出5年來，債券通運行平穩高效，為內地深化金融市場的改革開放，以及為香港國際金融中心的發展注入新活力和能量。5年來，境外投資者持有的中國債券總量以年均約40%的速度增長，目前持債的總規模約3.7萬億元。中國債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通和富時羅素等全球三大債券指數，反映債券市場不斷提升的國際影響力和吸引力，也反映全球投資者對於中國經濟長期穩定發展，金融市場擴大開放的信心。