英鎊逼9算　外幣未跌完？　星展李若凡：日圓跌幅有限要買趁早

近日，市場憂慮歐元區經濟有衰退危機，通脹持續高企，但預期歐央行不敢大舉加息，歐元再創廿年新低。

由於歐元在美匯指數內佔比重最高，歐元弱勢刺激美匯指數攀升，高見106.66，創自2002年底以來的近廿年新高。港元在聯繫匯率制度下，跟隨美元強勢升值，不少主要外幣兌港元亦見多年新低。

外匯見近年新低 英鎊逼近9算

其中，歐元兌港元日內低見8.0345，跌穿2016年低位，創近廿年新低；英鎊兌港元則跌至9.34，一旦失守2020年疫情底8.9128，恐再創1985年以來的約37年新低。

至於一直維持寬鬆貨幣政策的日本，其貨幣仍在低位徘徊。每百日圓兌港元最低插至5.7752，逼近上月底的低位5.73水平；至於加元兌港元曾觸5.99，自2020年後來再次跌穿6算；澳元兌港元跌至5.3。

市場對全球經濟衰退的擔憂日漸加劇，避險情緒升溫下，將推動美元升至廿年新高。(路透社)

避險需求推動美元高企

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認爲，預期美元將保持高位，並大機會繼續上升。其中，市場對全球經濟衰退的擔憂日漸加劇，避險情緒升溫下，將推動美元高企。

另外，由於美國本土通脹創逾40年新高，預計美國聯儲局會持續大幅加息，支撐美元走上。不過，李若凡指出，美國2年期及10年國債息率已經反映加息預期，可見市場已消化，料加息對美元升值影響有限，相信未來美匯指數走勢主要視乎避險需求。

李若凡直言，日圓匯率已跌至廿年新低，相信未來上升空間很大，值得吸納。（資料圖片）

日圓跌幅有限 值得吸納

李若凡續指，美元持續走強令其他貨幣匯率下跌，現時正是市民入手外幣的好時機。對於喜愛遊日的市民，李若凡直言日圓值得吸納，由於匯率已跌至逾廿年新低，相信未來日圓上升空間很大。她提醒，由於日圓受美債收益率影響，而目前長期債息已經反映加息因素，日圓未來不會再度大跌，建議市民「要買就宜家買」。她預料，137日圓兌1美元將成支持位。

就英鎊而言，李若凡指出，現時全球經濟不穩，加上英國經濟不景氣，央行加息力度有限，同時需要面對本土政治問題等，令英鎊有下行壓力，因此不建議市民購入英鎊作短期炒賣。不過，目前英鎊跌至近年低位，長遠而言潛在升值空間大，可吸納英鎊作長遠投資。

此外，李若凡建議可留意高息貨幣，例如美元、加幣、人民幣，宜短線持有。