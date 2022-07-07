WeLab智能理財顧問服務GoWealth　入場費100元

虛擬銀行 WeLab Bank推出智能理財顧問服務GoWealth，成為亞洲主要市場內首間獨立於傳統銀行集團而又推出智能理財顧問服務的全數碼銀行。客戶只需在WeLab Bank app 上進入GoWealth主頁面，即可以低至100元，啟動個人化的投資計劃。

GoWealth在過去兩個月的測試期間表現理想，錄得逾6.5萬人次搶先體驗制訂理財目標的流程。客戶調查反映70%試用者表示期待服務正式推出。GoWealth 結合金融科技的力量和資產管理公司安聯投資（AllianzGI）的專業投資知識，為客戶的理財目標「智動」導航，一站式協助客戶輕鬆達標。

有別於市場上大多數風險導向型的財富管理產品，GoWealth是目標導向型智能理財顧問服務，以一站式的顧問服務貫穿整個投資體驗，由理財策劃、投資組合建議、基金買賣以至持續追蹤理財目標進度，均可在應用程式中做到。無論客戶是有明確的理財目標、希望建立投資儲蓄習慣抑或是為財務自由做好準備，只需透過投資關鍵三步「Set Track Goal」即可做到。

WeLab Bank 行政總裁李家達表示，市面上的財富顧問產品大部分只服務高淨值客群，而忽視了大眾市場的理財需要，而且不少客戶關係經理在客戶買賣投資產品後，便不會再協助客戶追蹤投資表現。希望GoWealth 面世不但提升了財富管理業界的標準，更為整個銀行界奠定了重要里程碑。