港股反覆高收82點　石藥飆逾6%一枝獨秀　阿里揚近4%勝同業

市場人士預期美國聯儲局在今年9月及往後加息幅度將縮減，帶動美國股市於周四（7日）高收，其中道指揚逾300點，反映科技股走勢的納指，升幅更逾2%。亞太區股市今早亦承接美股升勢，日股升逾200點。



【16:31】

港股今日高收，但是過程相當反覆。大市今早高開318點，升幅不斷收窄之餘，更在午後一度倒跌，最終升82點，成交額則不足1,100億元。

恒指收市報21728點，升82點，國指升12點，報7551點，科指升28點，報4808點，成交額為1,058.5億元。

石藥（1093）為今日表現最佳藍籌，收市報8.49元，飆6.1%。可是同為藥股的藥明生物（2269），卻逆市跌3.3%。

手機設備股亦有較佳表現，舜宇（2382）升3.9%，報117元，瑞聲（2018）升2.1%，鴻騰（6088）升1%。

內房股方面，潤地（1109）升2.6%，中海外（0688）升2%，龍湖（0960）升2.2%。

金融股方面，港交所（0388）升1.4%，報375.8元，滙豐（0005）升0.3%。

科技股方面，阿里（9988）升3.7%，報121元，美團（3690）跌1.1%。

【15:06】

內地股市低收，上證收市報3356點，跌8點，深成收市報12857點，跌78點，滬深300指數收市報4428，跌14點，創業板收市報2817點，跌32點。

亞太區股市方面，日本股市收市報26517點，升26點，台股收市報14464點，升128點，韓股升16點，報2350點。

恒指最新報21710點，升66點，國指升10點，報7549點，科指報4810點，升30點。

【14:26】

港股再度轉勢，恒指最新報21708點，升65點，國指升8點，報7547點，科指升25點，報4805點。

石藥（1093）升幅擴大至5.3%，為表現最佳藍籌。

航運股延續上日升勢，東方海外（0316）升2.7%。

【14:10】

港股走勢午後逆轉，恒指最新報21624點，跌18點，國指最新報7513點，跌25點，科指最新報4780點，無升跌。

阿里（9988）表現突出，升逾4%。

油股同樣造好，中石油（0857）升2%。

李寧（2331）及藥明生物（2269）均跌逾3%。

日股最新報26609點，升118點。

【12:12】

恒指半日升15點，報21658點，國指報7524點，跌14點，科指升18點，報4798點，成交額為601億元。

石藥（1093）為表現最佳藍籌股，半日升4.5%，報8.36元。同為藥股的藥明生物（2269）卻逆市跌1.3%。

科技股方面，美團（3690）跌1.6%，阿里（9988）升3.9%，報121.3元，騰訊（0700）跌0.6%。

金融股方面，友邦（1299）跌0.6%，港交所（0388）升1.5%，滙豐（0005）升0.4%。

至於亞太區內股市方面，日股升26691點，升200點。

【11:13】

日本前首相安倍晉三於奈良出席參議院選舉活動時，遭受槍擊，據報安倍晉三處於昏迷狀態。受到消息拖累，日本股市升幅大為收窄，最新報26584點，升93點。日圓則抽升，兌美元最新報135.57；每百日圓兌港元最新報5.789，升0.35%。

【10:50】

恒指升幅進一步收窄，最新報21754點，升111點，國指升20點，報7559點，科指升41點，報4821點。

石藥（1093）升5.9%，報8.47元，舜宇（2382）升3.7%，阿里（9988）升3.7%，龍湖（0960）升3.6%。

【09:50】

港股升幅收窄，恒指最新報21819點，升176點，國指最新報7578點，升39點，科指最新報4822點，升42點。

阿里（9988）升3.8%，最新報121.1元。

招行（3968）跌0.6%，最新報48.3元。

海底撈（6862）升0.6%。

【09:25】

恒指最新報21961點，高開318點，國指最新報7641點，高開102點，科指最新報4868點，高開88點。

阿里（9988）升4.5%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1.9%，小米（1810）升1.9%。

油股方面，中海油（0883）重上10元，高開1.6%。

金融股亦上揚，港交所（0388）升2%，滙豐（0005）高開1.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.5%，吉利（0175）高開3.8%。