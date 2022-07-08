駿隆﹕上月強積金人均虧損5604元　港股基金表現最佳　回報達3.6%

上月打工仔的強積金賬戶，又再次錄虧損。強積金顧問公司駿隆指出，上月強積金人均虧損5,604元，上半年人均虧損更達到32,242元。

駿隆指出上月駿隆強積金綜合指數2.4%至224。當月強積金股票基金指數跌1.8%，混合資產基金指數跌4.1%，固定收益基金指數跌0.7%。

在今年上半年，強積金綜合指數跌12.4%，股票基金指數跌14.1%，混合資產基金指數跌15.2%，固定收益基金指數跌3.7%。

雖然上月股票基金指數再錄跌幅，但是香港股票基金在上月卻錄正回報，回報率達3.6%，為股票基金中表現最佳。至於香港股票（指數追蹤）基金當月回報3%，大中華股票基金回報為1.2%。

不過在今年上半年，香港股票基金錄得虧損9.5%，香港股票（指數追蹤）基金虧損5.4%，表現最差的歐洲股票基金，期內累計虧損23.8%。

Gain Miles 駿隆執行董事王玉麟提醒市民: 「投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。我們預期未來一年市場較波動,投資者應謹慎投資。預期市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息週周期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。」