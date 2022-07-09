李家超︰檢視上市規則　吸引全球優質企業來港上市

行政長官李家超今日（9日）出席一經濟峰會時致辭，他指出，新一屆特區政府施政方針之一，是全面提升香港競爭力，繼續發揮香港自由開放、聯通世界的優勢，鞏固國際金融中心地位，同時積極融入國家發展大局。

過去數年香港與內地金融在各個互聯互通項目上蓬勃發展，例如南向交易平均每天交易額則分別達201億元和216億元，分別較2020年的數字上升超過五成及九成。李家超提到，港府會繼續深化並擴大金融市場互聯互通，未來會推進探索「央行數碼貨幣」（CBDC）零售層面的應用場景和推動跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）；助力人民幣國際化，豐富離岸人民幣產品和工具，擴大人民幣計價產品體系，完善相關風險管理工具，進一步鞏固香港離岸人民幣業務樞紐的地位。

他續稱，為進一步提升香港金融體系的競爭力，港府會檢視上市規則，吸引全球優質的企業到香港上市，豐富投資者的選擇；支持債券、外匯和其他金融資產市場進一步發展；以及為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資控權工具提供稅務寬免，吸引更多家族辦公室的資產管理業務，持續發展香港成為資產及財富管理中心。同時，港府也會重視新興金融領域的發展，包括推進綠色和可持續金融，並正研究發展香港成為國際優質自願碳市場；以及發展金融科技，結合實體經濟的數碼化發展，推動金融機構與初創企業合作，開發更多便利市民的金融科技方案。

此外，李家超稱，要融入國家發展大局，粵港澳大灣區發展是最佳的切入點。特區政府會繼續加強與內地的金融合作，強化與大灣區內其他城市的互補互利，使大灣區內資金融通效率和便利度提高，促進國家在加大金融服務實體經濟、人民幣國際化和深化金融市場改革開放等方面的工作，提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支持引領作用。