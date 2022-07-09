陳茂波︰全力增加香港經濟發展動能　致力培育新興產業

財政司司長陳茂波今日（9日）以視像形式參與2022財新夏季峰會，他於對話環節致辭時，先提及眼下世界經濟面對的環境，包括能源及商品價格高漲；通脹升溫、息率上升；中美關係轉趨緊張；環球經濟下行壓力顯著上升。

就通脹及利率風險，陳茂波指出，貨幣政策收緊會進一步壓抑環球經濟增長，進而影響貿易往來。另外，國際資金流向亦會受到影響，一些基本面較弱的新興市場經濟體可能會受到較大衝擊。

不過，他稱，在複雜多變、烏雲密布的國際政經環境中，內地情況也許是相對較好的一環。早前，由於部分地區受到新冠疫情打擊，加上國際地緣政治衝突加劇，內地在工業、服務業、消費等環節的主要經濟指標在四月明顯下滑。不過，內地經濟的基本面良好，政策工具充足，可以克服這些挑戰。今年三月，政府工作報告已提出一系列積極財政政策，自五月以來又推出多項措施支援企業和個人，包括增加增值稅留抵退稅、新增政策性銀行的信貸額度以增加對基建的金融支持等。五月份的主要經濟指標顯示經濟復蘇的勢頭初現。隨着疫情在六月基本受控，相信內地經濟在多項政策的支持下將能較快恢復，在今年餘下時間維持穩健增長。

港中長期前景依然亮麗

至於香港經濟，作為一個高度外向的小型經濟體，香港難免會受烏雲密佈的外圍環境影響，但在國家的堅實支持下，香港的中長期前景依然亮麗。話雖如此，陳茂波明言，要全力增加香港經濟發展的動能，包括致力培育新興產業，務求豐富產業發展、增加優質的就業機會和提升市民的收入。其中最核心的一環是創新科技產業。過去幾年我們大力投資、培養人才及扶持初創企業。整個創科生態系統的發展已日趨蓬勃，港府希望創新科技在未來幾年，在促進經濟增長及提升競爭力中擔當更重要角色。與此同時，針對社會和經濟發展的痛點難點，提供創新的解決方案，讓創科發展的成果令社會更全面受惠、讓市民生活質量得以提升。

談及傳統產業，陳茂波稱，政府銳意更全面的發展，讓優勢產業更強大、領跑在前。以金融業為例，我們會繼續深化和豐富香港金融業的多元發展，使金融業在質和量上都有進一步的提升，繼續推動香港經濟增長。例如，為了把握好國家「3060」的雙碳目標、全球綠色發展的大趨勢，特區政府與金融監管機構和相關業界同心協力，以多管齊下的策略推動香港發展成為區內的綠色和可持續金融中心。