市場監管總局公布28宗違反壟斷法案處罰　涉騰訊、阿里

國家市場監管總局今日公布，根據《中華人民共和國反壟斷法》，對28宗未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中涉及騰訊（0700）的相關案件有12宗，涉阿里巴巴（9988）相關案件有5宗。

阿里投資收購百世集團違規 被罰50萬人民幣

其中一宗就阿里巴巴（9988）旗下阿里巴巴投資有限公司收購百世集團股權，涉構成未依法申報違法實施的經營者集中，但不具有排除、限制競爭的效果，故今年3月31日給予阿里投資50萬元人民幣罰款的行政處罰。

另一宗涉及騰訊收購北京北半球國際文化傳播，市監局去年8月12日立案調查，並決定對騰訊處以罰款50萬元人民幣的行政處罰。

市監局：其餘案件處罰決定書將陸續公開

其他涉案的企業，有滴滴、嗶哩嗶哩、平安健康及聯想等。據市場監管總局表示，是次公開的案件均為過去應當申報而未申報的交易。隨着反壟斷常態化監管的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，積極自查歷史交易，主動報告涉嫌未依法申報行為並積極配合調查。

當局又指，正依法加快完成存量案件清理工作，推動企業和行業持續健康發展，其餘案件的處罰決定書將陸續公開。