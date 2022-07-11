卓悅及華潤資本與家園基金簽合作備忘錄　擬在社福機構領域合作

卓悅控股（0653）欣然宣布，卓悅、華潤資本及家園基金簽訂合作備忘錄，共同透過產業創新及科技發展，建立面向未來的全面戰略合作夥伴關係，在社福機構領域展開合作，共同為香港社會責任略盡綿力。

為全面貫徹執行國家「十四五」規劃中，強調促進技術創新發展，協助推動國家產業創新和科技發展，並進一步推動各方全面合作，實現資源共用和優勢互補，卓悅旗下卓悅科技、華潤資本旗下產業創新平台潤維創坊，及家園基金旗下社福機構，三方簽署本合作備忘錄。

為推動家園基金、華潤資本與卓悅在社福機構領域的產業創新、科技發展未來合作，華潤資本促成卓悅科技擬以無償捐贈方式，向家園基金旗下的「家園便利店」提供全方位科技技術支援，包括日後系統維護與升級轉型等，作為香港社會事務開展的基石，為家園便利店26萬基層市民會員提供更加優質服。所有科技技術由卓悅科技提供，潤維創坊對其餘兩方就全方位技術升級轉型和落地提供全力協助。

華潤資本與卓悅控股雙方主要是透過打通家園便利店數字化轉型的障礙、潤維創坊和香港產業創新中心的功能性互補業務：一）將家園便利店門店打造成香港社福機構數字化轉型模範；二）另外潤維創坊繼續打造發佈、展覽、接待、路演、會議等前端業態；三）結合卓悅旗下佔地面積達23萬平方呎的香港產業創新中心，打造聯合辦公、產品落地、共創空間、新經濟孵化、技術探索和成果轉化落地等中後服務業態。三方分別皆以國家和香港本土產業、基層市民、弱勢社群、青年等提供有效服務為目標。

是次合作，將會是卓悅科技進一步對外輸出技術的重要契機。卓悅自提出「科技+消費」轉型路線圖，旗下的香港貓為客戶開創打通線上線下一體化新零售業態，而非單純電商平台，憑藉的是卓悅科技的技術支援。卓悅科技將會藉着今次機會，讓家園便利店進行數字化轉型，建立前台後台一體化的系統，讓其零售業務更有效更快捷服務基層人士，並為將來新增協助弱勢社群增添可能性。卓悅科技亦希望透過今次合作建立品牌，成為協助舊業態企業進行數字化轉型的示範，尤其香港經濟在疫下遭受重挫，無論社福機構，抑或私人企業，都需要進行數字化轉型，提高營運能力，降本增效，達至更健康發展。