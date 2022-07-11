中銀鄂志寰：料聯儲局7月9月加息各75點子　內地利率有下調空間

聯儲局上月加息0.75厘，創28年以來最大加幅。中銀香港今日發表《2022年下半年經濟及投資展望》，預計聯儲局在7月及9月將先後加息75點子，其後兩次會議再加25點子，料明年3月達至利率高位，隨後慢慢回落。

中銀香港個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪料，市場仍在等待美國通脹見頂的訊號，他認為下半年美國通脹因基數效應關係，有望見頂回落。若通脹見頂，美國債息將會與聯邦基金利率同步見頂。

在美國加息預期下，中銀預計本港息口將跟隨美息上升。受累於利率向上及供應需求影響，中銀香港經濟研究員丁孟料，本港樓價將跌5%。

料內地次季增長低於首季

對於中國經濟方面，中銀香港首席經濟學家鄂志寰料，內地次季經濟受疫情影響放緩，增長將較首季低，若要達至全年經濟增長5.5%的目標，預期寬鬆貨幣政策能帶動國內經濟，冀第三、四季經濟增長可回升。

人民幣匯率方面，鄂預期再度進入新的波動區間，預期人行會透過進一步寬鬆貨幣政策以帶動國內經濟。被問到會否預期進一步減息降準，鄂志寰相信人行將增加結構性貨幣政策工具，定向支持特定行業，認為利率有一定下調空間。