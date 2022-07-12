康健向藝人曾華倩兄長等購醫療集團　涉資4.76億元

康健國際（3886）公布斥資4.76億元，向藝人曾華倩兄長曾華德收購其有份創辦的中卓醫務旗下的綜合私家醫療集團CENTRAL MEDICAL全部已發行股本。當中3.56億元會由康健發行可換股債券（CB）支付，餘下1.2億元收購代價會以現支付，完成交易後，康健將財報拼表。

有關可換股債券分三批發行，首兩批均為1.2億元，第三批則為1.16億元。到期日為發行日期起計12個月﹑24個月及36個月，並附帶換股權，換股價為0.76元。若有關可換股債券悉數行使，康健最多發行4.68億股，相當公司擴大後已發行股本約5.86%。

現為大股東的中國人壽保險，持股比例將由23.72%降至22.33%，由「玩具大王」蔡志明及曹貴子持有的Broad Idea，對康健持股比例降由18.85%降至17.74%。

據資料顯示，中卓醫務曾三次入表申請於聯交所上市，據聯交所資料，中卓分別在2020年6月及10月，以及2021年6月15日遞交上市初步申請文件，惟全數已失效。今次包括曾華德在內，賣方中卓的多名股東尚包括梁永雄、方嘉揚、蕭恕明、朱亮榮等多位醫生。