DayDayCook︰放棄SPAC方式　轉採IPO赴美上市

本地科創企業日日煮(DayDayCook)宣布，考慮目前市場環境，決定終止與美國特殊目的收購公司(SPAC)的合併協議，改以首次公開發行(IPO)形式，赴美國納斯達克證券交易所上市。

日日煮創辦人兼行政總裁朱嘉盈表示，對公司能夠在美國上市的前景，依然感到十分興奮。基於目前市場大環境的不利因素，特別是與SPAC相關的投資環境，決定採取更直接的方法，透過IPO方式在美國納斯達克上市。

另外，她又宣布，日日煮在植物性食品業務的發展取得巨大突破，與雀巢中國和食品公司Oatly建立戰略合作夥伴關係，相關合作最早於今年第三季啟動。日日煮計劃把Oatly產品應用到創新及方便的即食餸菜包中，更會與雀巢中國攜手推出一系列創新、健康的即食素食膳食方案，預計於今年底前上架。

日日煮表示，新投資者Brinc和溢達創投(Esquel Ventures)，和現有投資者鄭志剛名下C資本，於日日煮上市前提供新一輪融資。

日日煮去年2月完成C1輪融資，獲恒基地產（0012）和中華煤氣（0003）主席李家傑的私人投資基金入股 2,500 萬美元。此前公司已獲鄭志剛名下C 資本、阿里巴巴創業者基金、合一資本、Ironfire Capital、香江集團、Talis capital 和 500 Startup 等中港基金入股，美國私募基金 Proterra Investment 亦有參股，至今已在市場集資 8,000 萬美元。