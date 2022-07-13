華夏基金：料港股上升機會大　A股基本因素改善投資取態轉趨積極

港股市況低迷，恒指於兩萬一千點左右徘徊。華夏基金（香港）研究部主管張鈞指，中國經濟與流動性自今年5月起開始提升，考慮到港股市場估值處於歷史低位，認為港股上升機會遠大於下行風險。

另外，華夏股票投資經紀景然指，中國需要重點配置新經濟行業成為下半年內地經濟支柱。從GDP而言，內地消費行業佔超過五成，超越投資，成為拉動經濟的核心來源，故有必要發展科技、新工業、新能源以配合其發展需求。

中、長期重點投資中國新經濟行業

他又指，A股中的各行業估值大部分處於歷史低位，下半年基本因素改善，故該機構投資取態將相對積極；中、長期將重點投資中國新經濟行業；未來3至5年則看好高端製造、科技企業，同時發掘消費升級、人口老齡化趨勢中的投資機會。

通脹方面，華夏股票固定收益投資經理王子贇估計，現時通脹仍未見頂，需要觀察俄、烏戰爭對能源價格的影響，以及聯儲局對壓抑通脹的力度，才可下定論。他續指，今次的加息週期與以往不同，以往先有長達一年時間減少買債，隨後在資產負債表停止增長後兩年多才縮表，但今年由縮減買債到加息僅3個月，收水步伐相對較快。

料美聯儲7月份加息半厘

至於中、美國債利率「倒掛」，引發市場對人民幣貶值、資金流出的疑慮。彭博亞太區首席經濟學家舒暢指出，利率倒掛加上全球貿易收縮，將會成為下半年人民幣下行的主要壓力來源。

她估計，聯儲局在今年7月及9月先後加息半厘，其後兩次再加四分一厘，又預計下半年中國經濟將反彈，全年整體經濟量長達3%。