虛幣借貸平台Celsius申請破產　倘獲破產保護　客戶將成債權人

加密貨幣貸款平台Celsius早前陷入流動性危機，上月無預警地宣布凍結用戶提款、兑幣和轉賬。最終，今日宣布向破產法院提交自願重組申請。

根據Celsius提供的新聞稿，其及其子公司於今日（7月14日）循美國《破產法》第 11 章向紐約南區美國破產法院提交自願重組申請。Celsius稱，視申請破產為一次穩定業務和重組交易的機會，旨在為所有利益相關者實現價值最大化。

據悉，Celsius現有 1.67 億美元現金，能為重組過程中的業務提供流動性。若Celsius成功進入破產保護程序，客戶的倉位將按當前市場價格以美元出售，而客戶亦會被列入公司債權人名單，優先獲得賠償。

Celsius聯合創始人兼首席執行官Alex Mashinsky表示，公司擁有一支強大且經驗豐富的團隊，相信全面重組是對社區及公司來說最正確的決定。

Celsius Network LLC由Alex Mashinsky於2017年創立，其平台主張風險低於銀行，並能為客戶提供更好的回報。不過，今年數字貨幣價格大幅下跌，其負面影響波及整個加密貨幣市場，令早已過度擴張的Celsius備受牽連，深陷流動性危機。