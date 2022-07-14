爛尾樓業主「斷供」　傳內地監管部門召開緊急會議　探討應對方案

內地爛尾樓業主「強制停還房貸」風波進一步蔓延，中國監管部門據報召開緊急會議，研究探討防風險方案。

彭博引述知情人士透露，中國住房和城鄉建設部及金融監管部門周二和周三已與部分中資銀行開會，討論部分房地產項目停工情況及銀行按揭貸款斷供風險等，以防止更多購房者可能採取類似停止還貸的行為。

知情人士並稱，目前尚未有明確解決方案，住建部要求相關地方住建局和銀行儘快出具項目風險影響報告。其中兩位知情人士還表示，一些銀行計畫收緊對高風險城市的住房抵押按揭貸款的要求。

住建部尚未回覆彭博尋求置評的傳真。

報道指，因不滿部分陷入流動性困境的地產開發商推遲交付住宅，中國多個省市出現購房者集體拒絕支付住房抵押貸款，這一現象導致投資者對房地產市場風險進一步蔓延至金融體系的擔憂升溫，中資龍頭房企境內外債券近期跌勢連綿，恐慌情緒持續發酵。

研究機構克而瑞稱，截至周三，房貸停供潮已「抵達」逾50個城市的至少100個樓盤，遠高於Jefferies銀行業分析師Shujin Chen等在報告中提到的，周二和周一的相應樓盤數量還僅分別為58和28個。目前還不清楚這些開發樓盤中有多少買家拒絕償還貸款。

中國建設銀行、農業銀行、興業銀行最新發布公告，回應「停貸事件」樓盤按揭情況稱，涉及規模較小、風險可控。