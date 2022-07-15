恒大接獲額外復牌指引　清盤呈請須被撤銷　碧服宣布回購｜內房

傳出財困、正在停牌的中國恒大（3333），首度遭入稟清盤，上月24日太平洋島國薩摩亞註冊的公司「Top Shine Global」（佳盛環球），入稟高院申請清盤。

《香港01》追查公司實益擁有人，原來是特首選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。該公司曾向中國恒大旗下的「房車寶」投資7.5億元。

恒大︰聯交所就清盤呈請增加額外復牌指引

中國恒大今日（15日）公布，接獲聯交所就上述呈請而增加的額外復牌指引，即針對公司之清盤呈請（或清盤令，如有）已被撤回或被解除，並且解除了任何清盤人的任命（無論是否臨時）。恒大指，正在採取合適措施以遵守復牌指引以及相關上市規則。有關公司的復牌最新發展，將適時作出進一步公佈。

另外，旗下附屬公司恒大地產集團有限公司的債券持有人近期就恒大地產於2020 年1月8日在深交所發行的公司債券的調整本息兌付安排進行表決。債券持有人未通過相關的調整安排。

該債券本息兌付日2022年7月8日終，恒大地產未支付相關的本息。該債券發行規模為人民幣45億元，票面利率6.98%，債券期限3年。恒大地產將以「不逃廢債」為基本前提，積極與債券持有人協商以期盡快達成債券持有人認可的解決方案，在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。

公司股份已由2022年3月21日上午9時正起於聯交所停止買賣，直至另行通知。

碧桂園服務：回購不多於10%股份

另外，碧桂園服務（6098）指，董事會已知悉公司股份近期價格及成交量出現不尋常波動。經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，董事會確認，其並不知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免本公司證券出現虛假市場的資料，又或根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

董事會相信，現時股份之買賣價格水平並未充分反映本公司的相關價值。因此，視乎市場情況及公司屆時的實際需要，董事會可根據其於2022年5月27日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所獲本公司股東（「股東」）授予之購回本公司股份之一般授權，於公開市場購回不多於336,920,835股股份（即於股東週年大會日期之已發行股份總數之10%）。