消費券｜3萬名不符資格者提覆檢　陳茂波：以寬鬆態度處理

政府最快下月7日發放第二期5,000元消費券．惟約有24萬名曾作出永久離開香港法定聲明的市民，陸續收到短訊指不符合領取資格。財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌指，相關市民可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述，他強調政府會以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理。

截至昨日（16日）傍晚，消費券計劃秘書處收到約3萬個覆檢申請。

陳茂波表示，2022年消費券計劃的第二階段現正進行登記，希望「轉會」的現有登記人或從未登記的合資格市民，可在7月23日或之前辦理手續。而市民如果已永久離開或有意圖永久離開香港，即不符合領取第二階段消費券的資格。因此，曾以「永久性地離開香港」為由並作出法定聲明以提早提取強積金或職業退休計劃下供款的市民，表面上不符合上述資格準則。

截至昨日（16日）傍晚，消費券計劃秘書處收到約3萬個覆檢申請。（余俊亮攝）

他續指，考慮到部分市民的確可能因不同原因，已回流香港工作或生活，消費券計劃秘書處因此向曾作出上述聲明的登記人發出手機短訊，通知他們有關情況，如有異議，可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述。如果市民的現況是在港定居，只需提供簡單證明，便可符合領取消費券的資格。

陳茂波強調，會以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理。而銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等等，均可作證明。市民若因特殊原因未能提供這些資料，可在覆檢表格中註明理由，秘書處亦會按登記人的實際情況酌情處理。

對於有意見認為，應該先透過不同方式進一步查核提早提取強積金供款的人是否真的不再在港生活。陳茂波指理解這些意見，但現行法例亦有不少保障各類個人資料的規定和限制，以致其不能隨意查核。例如《稅務條例》嚴格限制資料作稅務以外的用途。他又指，會繼續留意社會上的不同意見，總結是次發放消費券的經驗。

此外，陳茂波又提到，外圍通脹高企及加息壓力上升困擾環球經濟，增加了本港經濟下行壓力。商品出口貨值在5月份按年下跌1.4%，且表現短期內將繼續受壓；零售銷售貨值在4月第一階段消費券發放時彈升11.7%後，5月份微跌1.7%，不少零售商戶及食肆也表示近日生意放緩，往後的情況要視乎疫情發展和金融環境收緊對市民消費信心與能力的影響。他認為，在經濟前景比較不明朗的時候，分期發放第二階段消費券有利延長提振經濟的效應。