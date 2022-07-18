養育一名兒女所費由400萬增至600萬！　林嘉欣﹕不要被數字嚇怕

恒生銀行邀請了香港首面奧運金牌得主、有「風之后」之稱的李麗珊，以及影后林嘉欣，兩位不同年紀的媽媽，分享她們對栽培下一代何規劃退休生活的見解。當中李麗珊曾於2006年恒生廣告中帶出「養大一個小朋友要成400萬」的訊息，而恒生跟進最新調查，則計算出時至今日需要600萬元，來培育一個小朋友至22歲經濟獨立。

林嘉欣﹕兩名女兒愛好一動一靜

養有兩名女兒的林嘉欣在記者會上表示，希望大家不要被600萬元的數字嚇倒而感覺「灰心」，因為每個小朋友的養育方法都不一樣，故此需要的資源也會不一樣。不過，大家所需要的是為子女及早準備。她舉例自己的兩個女兒，一個喜歡閱讀，一個愛好羽毛球及跑步等運動，兩個分別一動一靜，需要不同的栽培方法。

同樣有養育女兒的李麗珊則分享，自己早年變與恒生結緣，但當時正值自己運動生涯高峰期，未能分心去聽從相關理財建議，直至恒生2006年與其合作，而當時自己已有小朋友，才開示著手理財，為小朋友而作準備。時隔多年後恒生再度找她合作，可以藉此提醒新一代在努力工作向上之餘，也有必要計劃好人生，包括小朋友和自己退休後的生活。她感謝恒生在這26年以來，在理財方面的提點和陪伴。

對於退休生活的規劃，是否包含教女兒滑浪風帆，李麗珊就笑言，在女兒很小的時候就已經教她滑浪風帆，故此不必等待退休再教。她表示，不會每個月將100%的收入投放於養育孩子，會預留部分予自己日後的退休生活。

風之后﹕冀退休後能周遊列國

她期待，退休後能夠去周遊列國，去不同國家找回在自己運動生涯中幫助過自己的人，親口向他們說聲謝謝，預計屆時需要健康的身體。

林嘉欣則坦言，自己很怕「數字」，平時沉溺於拍戲、養育女兒及陶瓷藝術，在理財方面需要專家提點和打理。據統計，香港女性能夠活到83歲，即退休後有三分之一的人生會沒有了工作收入，但不需要感覺害怕，可以及早為未來做好理財規劃，也期待自己退休時能夠做自己喜歡做的事。

除了邀請兩位天后級人物拍攝廣告外，恒生也與兩位合作，並加上香港本地插畫師，共同創作3款畫作畫作創鑄成50個NFT，以抽獎方式贈予優越理財現有及全新客戶。當中林嘉欣有份創作的作品，為充滿色彩的大小心佈滿整個畫作，林介紹畫作時表示，心代表的是父母和子女的關係，當中需要包容和愛護，父母會期待子女健康快樂成長。

至於李麗珊有份參與的作品，則以風浪下的風帆為主題，李表示，畫作中有超級大風浪，雖然不少人都期望自己人生能夠「順風順水」，遇到逆風會感覺害怕，但對於滑浪風帆運動者來說，風浪代表的是挑戰和機會，最終會獲得勝利。