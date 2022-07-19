香港4至6月失業率降至4.7%　餐飲服務活動業失業率跌2.4個百分點

政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，今年4月至6月經季節性調整的失業率為4.7%，較今年3月至5月的5.1%失業率下跌0.4個百分點。就業不足率亦由3月至5月的3.5%，下跌至4月至6月的3%。

與3月至5月比較，4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。

就業人數增至357.1萬人

總就業人數由3月至5月的3,553,800人，上升至4月至6月的3,571,600人，增加約17,800人。同期的總勞動人口亦由3,745,200人上升至3,750,200人，增加約5,000人。

失業人數（不經季節性調整）由3月至6月的191,400人下跌至4月至6月的178,600人，減少約12,800人。同期的就業不足人數亦由130,400人下跌至111,600人，減少約18,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示：「勞工市場在4月至6月隨着本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬而改善。消費券計劃和『2022保就業』計劃亦有幫助。4月至6月經季節性調整的失業率由3月至5月的5.1%下跌0.4個百分點至4.7%，就業不足率亦下跌0.5個百分點至3.0%。總就業人數轉為增加17,800 人至3,571,600人，失業人數進一步減少12,800人至178,600 人。」

政府料勞工市場短期內進一步改善

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在4月至6月較上一個3個月期間顯著下跌1.4個百分點至7.4%。其中，餐飲服務活動業的失業率大幅下跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率下跌0.8個百分點至6.6%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。

展望未來，孫玉菡說：「由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持。我呼籲社會各界繼續與政府合作控制疫情。」