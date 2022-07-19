俄「斷氣」陰霾下　專家料歐洲本周加息　歐債危機闊別十年後首次

歐洲央行本周議息會議上，市場廣泛預料加息是「必然之舉」，將會是歐債危機闊別十年後，歐洲首度提高指標利率。

現時市場普遍預期，會首先加息四分一厘「試水温」，不過由於當地物價已經突破紀錄高，一口氣加息半厘的機會仍舊存在，投資者憂慮或令意大利等重債國家的財務成本急升。更甚者，在俄烏戰局下，歐洲對俄國實施能源制裁，而俄國亦反過來威脅中斷天然氣供應，「斷氣」風險令歐洲國家極度聲惕，外電引述歐盟即將發布的最新評估指，一旦俄羅斯停止供應天然氣，可能令明年歐盟GDP減值幅度達1.5%。

俄「斷氣」陰霾下，歐洲央行本周議息會議上，料宣布加息，將會是歐債危機闊別十年後首次。(資料圖片 )

CPI升至8.6%紀錄高 歐洲周四勢加息

歐洲央行將於本周四（21日）召開貨幣決策會議，預計將宣布加息，為10多年來首次。央行已於7月初，停止購入債券的刺激經濟計畫，為今次加息鋪路。

今次加息的原因，主要是遏止由食物及能源價格急升所引發的通脹問題，因上月歐元區通脹已經升至8.6%，創1997年有紀錄以來高位，不過當地經濟卻未見全面復甦。數據顯示，歐元區5月製造業PMI終值，跌至54.6，創一年半最低，主因製造商繼續面對供應短缺、通脹壓力上升和需求減弱的困境。

對於今次歐洲央行十多年來首度加息，市場關注會否如美聯儲一樣，採取進取的加息步伐。美國自今年3月起，每次議息會議上都宣布加息，累計加息已達1.5厘。而且幅度上計，每次加息幅度愈來愈大，聯儲在6月一口氣加息0.75厘，是28年來最大加幅，市場普遍預期今年美國累計加息幅度超過3.5厘。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，能源供應問題，特別是俄國或會中斷對歐洲的天然氣供應，將主導下半年歐洲經濟會否出現衰退。（訪者提供）

吳卓殷料歐央行先加息0.25厘

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷接受訪問時指出，歐洲央行本周勢將加息，市場已經充分預期，相信今次會先行加息0.25厘，在9月議息時，才較大機會加息半厘。

對於今次是歐債危機爆發逾十年來，歐洲央行首度加息，市場憂慮區內的負債沉重的國家，例如西班牙及意大利等，對債務成本抽高的承受能力。以基準的10年期意大利國債看，債息上月一度抽升至4厘以上，創下9年高位，和德國國債的收益率之差超過2個百分點，是自2020年4月新冠疫情爆發以來的最大收益率差距。此收益率價差受到外界普遍關注，是歐元區金融壓力的晴雨表。

歐央行有工具避免「金融碎片化」

歐央行現時僅提出結束負利率局面，意大利的債息已經較一年前抽高逾2厘半，情況引起市場討論。吳卓殷指出，每次提起歐債問題，市場第一時間多會想起意大利的問題。不過，認為現時歐洲央行已經表明有工具，在有需要時，調控區內多國的息差差距，避免歐元區出現「金融碎片化」。

不過，他指出，能源供應問題，特別是俄國或會中斷對歐洲的天然氣供應，將主導下半年歐洲經濟會否出現衰退。

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號，預計在周四(21日)結束例行維修。不過，歐洲各國政府擔憂，俄國為了報復西方制裁，可能無限期延長此管道關閉時間，不願恢復供氣。（AP）

加息＋「斷氣」 歐經濟面臨雙重考驗

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號，現時正在歷時十天的維修期，預計在周四（21日）結束例行維修。不過，歐洲各國政府擔憂，俄國為了報復西方制裁，可能無限期延長此管道關閉時間，不願恢復供氣。

外電引述歐盟即將發布的最新評估指，俄羅斯停止供應天然氣，可能令明年歐盟GDP減值1.5%。歐盟委員會呼籲成員國盡快減少需求、增加天然氣儲存。據《彭博》報道，歐盟委員會在一份即將發表的文件草案中警告，若歐洲明年冬季氣溫處於歷史平均水平，莫斯科切斷天然氣運輸，將導致歐盟GDP減值0.6%至1%。如果歐盟未能採取預防措施，最壞情況下可減值1.5%。

圖為2月15日，為於德國北部的北溪二號輸氣管。因俄烏戰爭該項目己停止。（AP）

最壞情況下GDP減值1.5%

歐委會更計劃向成員國提出一系列建議，包括減少使用供暖和製冷設備及利用市場機制，緩解俄羅斯可能全面中斷天然氣供應的影響。

吳卓殷認為，一旦俄羅斯真的落實對歐洲「斷氣」，當然會對區內經濟造成很大打擊，不過，仍然要視乎「斷氣」歷時多久及程度，若果是短時間「斷氣」，歐洲的能源企業，會首先啟用當地儲存了的能源儲備，相信不會立即造成很嚴重的製造業停擺。然而，歐洲的問題，屬於結構性的問題，因能源供應長時間嚴重依賴俄羅斯的供應，在目前的俄烏戰局下，令到經濟困難比美國更嚴重，亦更難在短時間解決，因為要重建整個能源供應系統，包括擴大能源輸入國家，建設油管、運油輸道等，甚至擴大新能源供應，歷時全部都要以年計。