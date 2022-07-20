新世界傳暗盤放售逾百億非核心物業　單是D‧PARK愉景新城索價60億

新世界﹙0017﹚近年積極放售非核心業務，提升資產質素。市傳該集團再有賣產行動，涉資逾100億元，一攬子物業之中，以荃灣大型地標商場D‧PARK愉景新城最為吸睛，叫價高達60億元。

據《星島日報》引述知情人士透露，新世界正暗盤放售旗下非核心物業，包括大型商場、酒店、全幢商廈及工廈，擬沽物業包括D‧PARK愉景新城、新蒲崗六合街19號九龍貝爾特酒店，以及同區由工廈活化而成的ARTISAN HUB全幢。

D‧PARK愉景新城總樓面面積46.64萬平方呎，項目於1997年落成，由新世界及香港興業合作發展，2010年底新世界斥資逾13.78億元，向興業購入商場及車場五成業權，商場自2012年起斥7億元翻新，主打「多元智能兒童購物樂園」，吸引本地家庭消費群，當時預預計6至7年可回本。據悉，項目目前出租率逾95%，估計回報逾3.7厘。

據新世界2021年年報，新世界目前在香港擁有21個物業投資及其他物業項目，包括尖沙咀Victoria Dockside項目及鰂魚涌甲級寫字樓K11 ATELIER King’s Road，等，去年物業投資收入為28.39億元。

值得一提，據悉，新世界行政總裁兼執行副主席鄭志剛於上周五收市後與投資者交流，拋出新指引，包括2023及24財年中港賣樓目標分別為每年170億元人民幣及170億港元，，以及「處置」90億至100億港元的非核心資產，包括車位、蝕錢的酒店及非控股項目。

新世界對出售非核心業務的消息，不願置評。