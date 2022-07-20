DSE放榜｜沈大師考入中大前上演「復仇戰」　溫傑、譚Sir揀搵食科

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】2022年DSE中學文憑試今日（20日）放榜，共有8名文憑試狀元，包括4名「超級狀元」。原來亦有不少財金界人士當年是高材生，考入心儀學科，建立個人事業。他們回憶當年百感交集，坦言求學之路並非一帆風順。



沈大師：考試是靠一命二運三風水

訊滙証券行政總裁沈振盈（人稱沈大師）當年參加高考取得4B、1C的成績，獲得香港中文大學工商管理學院錄取，但其實他的求學之路並非一帆風順，「以我的成績可以報讀港大，最後想輕鬆啲就考中大，點知數學失手只考到D，結果就要以自修生身份等一年，再考多次，數學先有B」。

沈大師笑稱：「而家嘅學位好多、考試又易，當年好難，考試又是靠一命二運三風水，幸好家境允許，再等多一年，但自從個年數學失手，我做事就更加小心，再唔敢粗心大意。」他又勉勵今屆參加DSE的同學仔，「短暫嘅失敗並不代表一切，條條大路通羅馬！」

2022年DSE中學文憑試今日放榜，不少財金人士回憶當年百感交集。（考評局網誌）

溫傑、譚朗蔚：要揀「搵食」科

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑在求學上亦飽經挫折，他於2003年畢業，是香港大學工商管理（會計及金融）榮譽畢業生，當年會考成績不如理想，在中六、中七才發憤圖強，最後在模擬考試均表現不俗，參加高級程度會考並未感到壓力，最後斬荊披棘獲得2B、2C、1D的成績。

除了分數，揀選科目亦是考生另一難題，溫傑稱：「其實18、19歲都唔太知道條路點行，之所以揀商科，係因為自己一向讀呢個科目，再加上商科好似能搵到食。」他又坦言，「工作之後，發現讀咩科唔緊要，最緊要有common sense（常識）、basic language skills（基本語言能力），之後可以再慢慢進修。」

另一位著名股評家、富昌證券聯席董事譚朗蔚，當年揀選香港理工大學會計學，他認為揀科首要考慮「搵食」，「而家社會競爭激烈，同學仔要先考慮搵食科目，再發展個人興趣。」不過他補充，人生職業之路多變，大學只是一個踏腳石。